Jedan od najvećih američkih olimpijskih junaka iz Tokija bio je 21-godišnji hrvač slobodnim stilom, Gable Steveson. On je postao tek drugi američki hrvač s olimpijskim zlatom u najtežoj kategoriji, onoj do 125 kilograma, a pri povratku u domovinu dočekan je s ovacijama i velikim interesom medija.

I Coker i White spremaju se u 'akciju'

Sad se kod njega pojavio interes za prelaskom u slobodnu borbu, što on i ne skriva nego javno govori.

"21-godišnji Steveson bio je jedna od zvijezda na Olimpijskim igrama u Tokiju i sad je izrazio interes za sve, od NFL-a, preko WWE-a, do UFC-a. No, ono što je bitno da je Steveson prava zvijer. Ove je godine osvojio titulu NCAA na Sveučilištu Minnesota, kao i prvenstvo na Panameričkim igrama. Gable nije izgubio niti jedan meč već 2 godine", piše TMZ.

Vijest je to, inače, koja je odjeknula SAD-om. I elitni UFC i druga po jačini svjetska organizacija slobodne borbe Bellator zainteresirani su za njegovo potpisivanje. Hrvači su u prošlosti znali oduševiti u slobodnoj borbi. Hrvanje je bitna baza u ovom sportu, stoga su hrvači itekako poželjni, posebno oni s pedigreom poput Stevesona...

Scott Coker, predsjednik Bellatora, rekao kako će pristupiti Stevesonu s ponudom da karijeru nastavi u njihovim redovima a UFC se do sada nije javljao, no došlo je vrijeme i za to. U razgovoru za američki TMZ, Dana White je otkrio kako će ovih danas stupiti u kontakt sa zlatnim olimpijcem oko kojeg je pomama...

"Hrvanje ima jaku bazu u UFC-u i veliki broj hrvača je došao ovdje i napravio velike stvari. Prije par godina pokušali su hrvanje ukloniti s Olimpijskih igara, a mi iz UFC-a smo se borili da se to ne dogodi. Veliki smo podržavatelji olimpijskog hrvanja. Znam da je on ovog vikenda u gradu, sigurno ćemo se naći i razgovarati. Jasno je kako je puno posla pred njim, prije nego bude mogao boriti se u UFC-u, no vidjet ćemo što se može napraviti", rekao je White, nakon čega mu je spomenuta izjava Henryja Cejuda, koji je rekao kako Steveson nakon dvije godine treninga može savladati po mnogima najtalentiranijeg UFC borca ikad Jona Jonesa i aktualnog teškaškog prvaka, zastrašujućeg Francisa Ngannoua...

'Vidjet ćemo što će se dogoditi'

"Treba imati m*da za izjaviti tako nešto. Takva dva tipa. Jedan je Jon Jones, jedan od najvećih svih vremena, nikad poražen. Zanimljivo", uz osmijeh je rekao White.

Gable Steveson je na Bellatoru 265 kazao kako će vidjeti što će se na kraju dogoditi i da je moguće da osvane u bilo kojoj organizaciji...

"Vidjet ćemo što će se dogoditi", kazao je Stevenson.