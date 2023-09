Tysonu Furyju nije strano vrijeđanje svakoga tko mu se nađe na putu ili se čak usudi spomenuti njegovo ime u bilo kojem trenutku. Zapravo, on definitivno uživa u tome.

Isto je bilo tijekom konferencije za novinare za svoju nadolazeću borbu u listopadu protiv MMA borca koji je postao boksač Francisa Ngannoua. Vrijeđao je Anthonyja Joshuu i Deontaya Wildera, te se ponudio za borbu u oktogonu s Ngannouom ili Jonom Jonesom.

Nakon press konferencije, mediji su Furyja pitali o nedavnom nastupu Oleksandra Usyka protiv Daniela Duboisa, a on se nije suzdržavao.

"Mislim da je mali seronja, prevarant. Pretpostavlja se da je to veliki bogobojazni čovjek, a valjao se gore-dolje zbog niskog udarca koji ga je pogodio oko pojasa. Hajde, nemoj biti kukavica, budi muškarac. Suprotstavi se tome. To nije bio nizak udarac, znam to. A on je mala kukavica, znam i to. Izgubio je, čovječe, pobijedio ga je Dubois".

Spomenuti niski udarac bio je kontroverzna tema u boksačkim krugovima, no nemoguće je znati je li Usyk njime doista ozlijeđen ili ne.

Fury je sklon bilo koga nazivati pogrdnim imenima, ali on i Usyk imaju povijest. Njih dvojica su bili u pregovorima za potencijalnu mega borbu početkom 2023. Usyk je taman bio obranio naslov protiv Joshue, dok je Fury upravo bio pobijedio Dereka Chisoru.

Nažalost, pregovori nikad nisu došli dovoljno daleko, a klauzula o revanšu bila je glavni razlog neuspjeha pregovora. Mnogi vjeruju da je Fury izbjegavao Usyka, ali sada se čini da je samo pitanje vremena kada će se njih dvoje konačno sresti u ringu.

