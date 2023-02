UFC kroz svoje video priloge pod nazivom "Greatest Year" predstavlja najbolje kalendarske godine odabranih boraca. Na snimkama su sažeci njihovih borbi iz određene godine, a jedna se kompilacija posebno ističe. Mnogi 2011. godinu Jona Jonesa smatraju jednom od najuspješnijih u povijesti borilačkih sportova.

Jon Bones Jones danas je jedan od najpopularnijih boraca na svijetu, a po mnogima i jedan od najboljih ikada. Možemo reći kako je 2011. godina bila ključna u njegovom pohodu na vrh. Jones je tada iz talentiranog momka izrastao u "ubojicu", svjetskog prvaka koji je pred sobom pomeo legende MMA sporta.

U drugom mjesecu te godine Jones se obračunao s Ryanom Baderom, a to je praktički bila borba za sljedećeg izazivača. Obojica su bili perspektivni borci, a UFC je htio saznati tko je od njih bolji. Jones je već u drugoj rundi meča pokazao da je on "sljedeća velika stvar". Bader nije imao šansi te je pokleknuo nakon jedne poluge sjajnog Jonesa.

Monstrum

Samo mjesec i koji dan kasnije Jones se borio za titulu prvaka poluteške kategorije protiv legendarnog Mauricija Rue. Bio je to najveći test u njegovoj karijeri, a on ga je savršeno položio. Brazilac se nije snašao protiv sjajnih, opakih udaraca Jonesa, a meč je trajao do treće runde kada je Bones doslovno pomeo pod s legendarnim borcem. Slavio je tehničkim nokautom i ispisao povijest - postao je najmlađi prvak u povijesti UFC-a.

U rujnu te godine Jones je branio naslov protiv još jednog velikana MMA-ja - Quintona Rampagea Jacksona. No, ni ta se legenda nije snašla protiv Jonesa. Jon je bio uvjerljiv, silovit od samog početka, a do četvrte runde je izmorenog Rampagea uhvatio u polugu i završio priču. U prosincu iste godine Jones je zaključio svoju najbolju godinu u karijeri, a možda i u povijesti MMA sporta.

Po treći put je branio naslov prvaka, a pred njega je došao Lyoto Machida, pogađate, još jedna apsolutna legenda sporta. Jonesu je trebala jedna cijela runda i nešto sitno u drugoj, kada je uhvatio Machidu u "giljotinu" i doslovno ga uspavao. Japanski Brazilac nije htio tapkati te je na kraju ostao bez svijesti, a Jones je u jednoj godini odradio četiri nevjerojatne borbe: Postao je prvak UFC-a i pomeo tri apsolutne legende borilačkog sporta.

Nakon podosta vremena Jones se vraća u oktogone UFC-a. Nekadašnji prvak poluteške kategorije debitirat će u teškoj kategoriji, gdje ga čeka okršaj protiv moćnog Ciryla Ganea. Meč će se održati 4. ožujka, a pobjednik će biti novi prvak teške kategorije. Jones će nakon tri godine ponovno ući u oktogon.