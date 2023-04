SPEKTAKULARNA VEČER / Izgubio je od Hrgovića, a sada je priredio iznenađenje: Zhang prekidom savladao Joycea i došao do pojasa privremenog WBO svjetskog prvaka

Zhilei Zhang sinoć je odradio fenomenalni boksački meč i prekidom u šestoj rundi savladao velikog favorita, dosadašnjeg WBO privremenog prvaka svijeta u teškoj kategoriji, Joea Joycea. Kineski boksač je u šest rundi isprebijao velikog favorita Joea Joycea (37) do te mjere da je sudac morao prekinuti meč i objaviti pobjedu tehničkim nokautom. Uoči borbe je Joyce bio veliki favorit prema kladionicama. Koeficijent na njegovu pobjedu iznosio je 1.11, a na pobjedu Zhanga 6.50. Zhang je tako, u svojem prvom meču nakon poraza od Filipa Hrgovića, uspio doći do svjetske titule. Privremene, ali to je ono što je najviše moguće u ovom trenutku i sad svakako ima vrhunsku startnu poziciju za napad na Oleksandra Usika ili Tysona Furyja. Kineza stoga nije koštao poraz od Hrgovića. Na račun nastupa u meču protiv hrvatskog boksača, uspio je doći do ovakve prilike, a onda ju je više nego uspješno iskoristio.