Ivica Trušček o trash talku: 'Bolje da postoji pa imamo 20 tisuća ljudi u dvorani nego...'

Na FNC u Zagrebu stigla je krema MMA balkanske scene, a jedan od njih je svakako Ivica Trušček. Čovjek koji je skupio preko 80 profesionalnih mečeva rekao nam je kako se osjeća trenutačno i kakav mu je zdravstveni karton.

"Treniram koliko mogu, dok nisam ozlijeđen. Otkazao sam neke borbe zbog ozljeda, a sada imam gorko slatki osjećaj jer sam na bio na ovako velikom eventu, a mogu samo gledati, ne i boriti se", rekao je, a nas je zanimalo i kako se osjeća kada, nakon toliko godina, karijere mora samo gledati mečeve, a ne i sudjelovati u njima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Normalno, to ne može izaći iz mene. Dok god budem disao, ja ću razmišljati mogu li ovoga pobijediti ili ne. Ne znam još do kada ćete me gledati", rekao je. FN ima plan u drugom mjesecu doći u Beograd, a tamo je moguće očekivati i novi meč Ivice Truščeka.

"Nadam se da ćete me sljedeći put gledati u kavazu već u Beogradu početkom sljedeće godine", rekao je. Za kraj pitali smo ga kako gleda na trash talk i 'nabrijavanje' između dvije MMA zvijezde iz Slovenije i Srbije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sto ljudi, sto ćudi. Izgleda da ljudi kojima se to sviđa su u velikoj većini, u dvorani je bilo skoro 20 tisuća ljudi, protiv toga nema smisla govoriti. To je to što publika traži i voli, neki su došli gledati samo sučeljavanje, velika gužva se oko toga složila. Sad, sviđa li se to meni ili ne, a ne sviđa mi se, bolje da imamo i taj trash talk i hype uoči mečeva pa da u dvoranu dođe 20 tisuća ljudi, nego da smo svi neki supersportaši pa nas jedva gleda 500 ljudi", zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje Ivice Trupčeka u Sloveniji

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa