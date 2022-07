Najbolji srpski MMA borac Aleksandar Rakić doživio je veliku neugodnost nakon UFC-ove priredbe u Londonu ovoga vikenda. Rakića je nakon priredbe zaskočio nekadašnji rival, kojeg je nokautirao prije tri godine, Amerikanac Jimi Manuwa i udario ga u vrat.

Rakić je Manuwu, koji je danas u mirovini, nokautirao i osramotio prije tri godine, a ovaj mu je to zapamtio i sada mu se na podmukao način osvetio. Rakić je nakon priredbe u Londonu, gdje je bio gost u publici, prvo dobio salve uvreda od Manuwe, a onda ga je Amerikanac fizički napao. Rakić je sve objasnio na Instagramu.

"Jimi Manuwa, pi*ko, gov*o jedno, kakvo sramotno ponašanje sinoć. Ljudi, poslije UFC London događaja sa zaštitarima sam krenuo ka hotelu da bi 'gospodin' nešto dobacio ka meni. Nisam čuo što je rekao, nemam ništa s njim. Odmah nakon toga krenuo je prevarantski udariti me dok ne gledam i podlakticom me udario u vrat. Znao si da ću biti sam u Londonu i napravio si to. Toliko si loš gubitnik, želim da ljudi znaju koliko si smeće od čovjeka i zauvijek ću biti u tvojoj glavi. Nokautirao sam te i cijeli svijet je to vidio. Lijepo spavaj i uživaj u mirovini", rekao je Rakić na Instagramu.

Srećom, zaštitari su spriječili tučnjavu i daljnji incident, a pitanje je kako je Manuwa uopće prošao kraj njih.