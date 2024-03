Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović i dalje čeka čuvenu borbu za naslov o kojoj se priča već neko vrijeme, ali odluka o tome ne ovisi o njemu.

Prokomentirao je Hrvat i borbu između Anthonyja Joshue i Francisa Ngannoua, ali i onu između Tysona Furyja i Ngannoua.

"Drago mi je. Anthony Joshua je obranio naš sport, hvala mu", rekao je a onda dodao:

"Fury je osramotio naš sport svojom izvedbom, nije bio spreman i podcijenio je Ngannoua, Joshua je branio boje našeg sporta i hvala mu. Ipak nisam impresioniran njegovim nastupom. Ono što sam očekivao to se i dogodilo."

Hrgović bi se upravo s Joshuom mogao boriti za IBF-ovu titulu.

"Nadam se. Nije do mene, sve je na njemu. Želim se boriti s njim kad god, ali ne radi se o meni ovdje. Riječ je o razmaženim zvijezdama. On je zvijezda i on će odlučiti. Ja sam spreman. Nema nikakvog razloga da ne dođe do te borbe nakon što titula ostane upražnjena poslije borbe Fury-Usik. Čini mi se da Joshui nije stalo do titule nego do novca", zaključio je hrvatski boksač.

On naime u karijeri ima 17 borbi i svih 17 pobjeda, a u ring nije ulazio od prosinca prošle godine kada je nokautirao Marka De Morija.