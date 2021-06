Hrvatske boksačke uzdanice Luka Plantić i Nikolina Ćaćić izborile su četvrtfinale i borbe koje im donose olimpijsku vizu za Tokio, u subotu će se za nju boriti i najbolji hrvatski amaterski superteškaš Marko Milun, a na žalost hrabra Marija Malenica oprostila se jučer od kvalifikacijskog turnira u Parizu.

'Naklon do poda neustrašivoj Splićanki'

Iako je izgubila, Malenica je protiv Francuskinje Hamadouche, treće na svjetskoj rang-listi profesionalki i svjetske IBF prvakinje odboksala sjajan meč s kojim se ponose u HBS-u...

"Naklon do poda neustrašivoj Splićanki! Marija Malenica izgubila je odlukom sudaca od iskusne Francuskinje Maive Hamadouche, no boksala je meč za povijest...

Nisu odstupale

Takav meč, s toliko razmjena udaraca, takvog tempa, vjerojatno nikad nije viđen u ženskom boksu. Obje boksačice su od prve sekunde zauzele gard bez odstupanja, davale i primale udarce, i to je sigurno bio najuzbudljiviji meč dana u Parizu, čekalo se samo koja će prva posustati. Nije posustala Marija, izvlačila je zadnje atome snage, ali nije ni Hamadouche. Suci su pobjedu dodijelili domaćoj boksačici, prvoj favoritkinji kategorije, no Marija se borila kao lavica i nije odustajala do posljednje sekunde", stoji na službenoj web stranici hrvatskog boksačkog saveza.