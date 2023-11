Američki boksač Jared (Big Baby) Anderson uhićen je u ponedjeljak ujutro u Ohiou.

Optužen je za nepropisno rukovanje vatrenim oružjem pod utjecajem alkohola i droge za vrijeme upravljanja vozilom, piše ESPN.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naime, zaustavljen je zbog prebrze vožnje, a policajac je odmah osjetio marihuanu te uočio bocu alkoholnog pića. Nakon što je primijetio da je Anderson vozio u alkoholiziranom stanju priveo ga je , a zatim je pronašao i oružje.

U zatvoru je proveo nešto više od osam sati, a zatim je pušten uz jamčevinu od 7.500 dolara. Andersonov glasnogovornik odbio je dati bilo kakve komentare.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Big Baby se trenutno nalazi na 15. mjestu BoxRecove ljestvice boksača teške kategorije, a Tyson Fury smatra da je upravo on budući prvak.

"Jared je taj, on je budući prvak. Rekao sam to prije tri godine i stojim iza svojih riječi i sada. On je prijestolonasljednik, bolje vam je da vjerujete u to", britanski boksač.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Anderson je karijeru započeo 2019. i tada je u 16 odrađenih borbi imao 15 pobjeda nokautom, a poraz još uvijek nije doživio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Spektakularne borbe s FNC-a iz Beograda pogledajte na platformi Voyo.