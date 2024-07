PODCAST / Filip Pejić gostovao je u studiju Net.hr-a

Fight of Nations - Put do pobjede, prvi MMA reality show na ovim prostorima, počinje s emitiranjem 27. srpnja na platformi Voyo. Još je 11 dana do reality showa kakav nije viđen kod nas, a u kojem ćete moći pratiti kako izgleda život osam mladih boraca izvan kaveza i dvorane, podijeljenih u dva tima - team Hrvatska i team Srbija. Treneri timova su Filip Pejić Nitro i Vaso Bakočević. Filip Pejić gostovao je u studiju Net.hr-a.