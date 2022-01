Filip Hrgović nedavno je saznao da mu je meč karijere protiv starog protivnika Tonyja Yoke propao.

IBF je odmah krenuo u potragu za novim protivnikom našeg boksača, ali čini se da ponovno došlo do određenih problema.

Prvo ime koje se spominjalo bilo je ono Joea Joycea, ali s obzirom na to da se on tek oporavio od posljednje borbe, ni on ne može u ring s Hrgovićem.

Ponovno problemi

Potom se pojavilo ime Agita Kabayela, 29-godišnjeg Nijemca koji je u karijeri odradio 21 meč te je u svakom od njih slavio. Uz to, upisao je i 13 pobjeda nokautom.

Kabayel je posljednji meč odradio prije šest mjeseci kada je slavio protiv Kevina Johnsona sudačkom odlukom.

Ipak, niti Kabayel neće moći biti sljedeći Hrgovićev protivnik. Naime, kako javlja Boxing Scene, IBF je kontaktirao Kabayela odmah nakon što su saznali da ni Joyce neće moći u ring s hrvatskim boksačem.

Što i tko dalje?

No, Kabayel prvo mora odraditi meč s Marom Huckom koji je dogovorio još u listopadu prošle godine. Meč još uvijek nije održan zbog problema s pandemijom Covida-19.

Tako se sada kao potencijalni protivnici za Hrgovićev meč karijere spominju Zhilei Zhang, Frank Sanchez i Murat Gassiev.

Podsjećamo, meč s Yokom Hrgoviću je propao jer Francuz prvo mora odraditi dogovorenu borbu s Martinom Bakoleom.

