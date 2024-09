Erslanov UFC debi završio porazom, ali ovo nitko nije znao: 'Odustajanje nije bila opcija'

Hrvatski borac Ivan Erslan u subotu je debitirao u UFC-u, ali je podijeljenom odlukom sudaca poražen od Moldavca Iona Cutelabe. Ipak, pred samu borbu veliki peh dogodio se 32-godišnjem Hrvatu, a sve je otkrio Fightroom.

Fightroom je otkrio da je Erslanu iskočilo koljeno, koje mu je nakon pola sata namješteno, ali se ista ozljeda ponovila i tijekom borbe.

''On će prvi reći kako nema mjesta izlikama ni isprikama, zato je i nakon ovoga ušao u UFC kavez. Znao je Ivan Erslan koliko mu to znači, ali, nažalost, opet nije imao sreće… Oko sat vremena prije meča ispalo mu je koljeno, ali odustajanje nikad nije bila opcija. Pola sata trebalo je za namještanje koljena, ispalo mu je opet u drugoj rundi, ali lavovski je odradio meč do kraja i pokazao pravo, ratničko srce. Ponosni smo, majstore.''

Lavovski se borio Erslan. Jedan sudac smatrao je da bi pobjeda trebala pripasti 32-godišnjem Hrvatu, ali su dvojica dala više bodova dvije godine mlađem suparniku, koji se već godinama bori u najvećoj borilačkoj promociji.

