Dame i gospodo, večeras vas na platformi Voyo čeka obračun svih obračuna

Erko Jun večeras ima meč karijere. Ljubljana će danas ugostiti pravi MMA spektakl -Brave federacija će u 88. izdanju okruniti novog prvaka u poluteškoj kategoriji, a Jun se nada tituli. U meču večeri u ringu će se susresti zvijezda večeri Erko Jun i njemački borac, Alexander Wesner.

Meč Erka Juna i Alexandera Wesnera, kao i čitavu Brave 88 priredbu, možete gledati na platformi Voyo.

Event 'Brave CF 88' se održava u Hali Tivoli u Ljubljani. Erko Jun nanizao je pet pobjeda u Brave CF-u, od čega dvije uzastopnim nokautima u prvoj rundi i totalno je napaljen na ovaj meč.

U svojoj posljednjoj borbi Erko Jun nokautirao je bivšeg izazivača za naslov, Alžirca Saida Maalema (14-6-0) i time osigurao šansu za naslov.

Erkov protivnik Alexander Wesner također je ostvario pet pobjeda u nizu, a među njegovim 'žrtvama' bio je legendarni španjolski borac Guilherme Cadena (34-25-0).

Okršaj između Erka Juna i Alexandera Wesnera bit će jedna od najočekivanijih borbi godine u europskom MMA-u, no ne, naravno, i jedina borbe te večeri.

Među ostalima, u teškoj kategoriji Litavac Pavel Dailidko (8-2-0) borit će se protiv Uzbekistanca Azamata Nuftillaeva (15-1-1) za inauguralni naslov Brave CF-a.

"Očekujem da će biti ludnica pošto je meni sad treći put da se borim ovdje u Ljubljani, a već prošli put je bila nenormalna atmosfera. Pogotovo sad kad se borim za pojas, mislim da će biti spektakularno kao uvijek", izjavio je Erko Jun u razgovoru za Net.hr našoj Dorotei Kurelji i dodao:

"Ja volim udarati, rokati. Tako da uvijek volim završiti borbu za nas, ali spreman sam u sve aspekte; hrvanje, grappling... Sve smo trenirali da budemo spremni, a ja volim nokautirati ljude. To je moj specijalitet i to dobro znam. Prije borbe svašta prolazi kroz glavu, kao i kod svakog borca, ali važno je da budeš fokusiran i da se probaš usredotočiti na pozitivnije stvari. A kad sam kad sam u kavezu, kao da se kod mene upali neki gumb i gotovo. Ja sam fokusiran. Tada sam netko drugi, nisam više čovjek nego neka životinja fokusirana na to da dokrajči svog protivnika".

Čitav intervju s Erkom Junom čitajte - OVDJE.

