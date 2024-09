Dubois iznenadio građom pa poručio: 'Pobijedio sam Hrgovića, imajte poštovanja'

Britanski je boksač Daniel Dubois prije tri mjeseca pobijedio hrvatskog boksača Filipa Hrgovića u borbi za privremeni teškaški pojas po IBF-u.

Britanac je pobijedivši Hrgovića u osam rundi postao privremeni svjetski prvak, ali nakon što se Oleksander Usik odrekao statusa IBF-ovog prvaka, Dubois je automatski promoviran u neprikosnovenog prvaka.

Za malo više od dva tjedna Britanca čeka meč karijere. Pojas će braniti protiv sunarodnjaka Anthonyja Joshue na Wembleyju.

Mnogi smatraju kako Dubois nije pravi prvak jer je do titule došao zbog Usikovog odricanja, ali on je za engleske medije jasno dao do znanja što misli o tome.

"Ja sam legitimni svjetski prvak. Pobijedio sam u meču protiv Hrgovića, a to je bio meč za svjetsku titulu. Legitimni sam prvak i dajte malo poštovanja prema mom imenu", rekao je Britanac.

Nedavno je na svom Instagram profilu objavio fotografije s treninga, a fanovi su ostali oduševljeni njegovom građom.

