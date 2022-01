Slavni MMA borac i trenutno treći najbolji UFC-ov teškaš Derrick Lewis, poznat i kao Crna Zvijer, prozvao je Stipu Miočića s kojim se, kako kaže, želi boriti.

''Borio sam se gotovo sa svima iz top 10. On (Miočić) bio bi novo lice za mene, nova krv, a vjerujem da bi ja bio veliki autsajder u tom meču. Na taj način mogu svojim fanovima vratiti novac koji su izgubili mojom borbom protiv Ganea.'', objasnio je Lewis u razgovoru s najpoznatijim MMA novinarom Arielom Helwanijem.

Odlična borba za fanove

Lewis je prošle godine izgubio od Ciryla Ganea, ali je upisao i dvije impresivne pobjede protiv Curtisa Blaydesa i Chrisa Daukausa.

"Posljednji meč mi je pomogao. Bila je to velika razlika u iskustvu, a ja sam napokon htio ući u tjedan uoči borbe, bez da si namećem pritisak. Osjećaj je bio sjajan. Planiram to nastaviti raditi do kraja karijere, jednostavno otići tamo i uživati. Mislim da ne moram više ništa dokazivati i to je jedan od razloga zašto se želim boriti protiv Miočića u svom idućem nastupu. Vjerujem da bi to bio odličan 'matchup' za fanove, ali i za nas dvojicu. On je nekako više hrvač, ali i ja sam više hrvački orijentiran također. Bila bi to odlična, zabavna borba", rekao je, između ostalog, Lewis.

Stipe Miočić je svoju posljednju borbu u UFC-u odradio prošle godine u ožujku, kad je izgubio od Francisa Ngannoua.