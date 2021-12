Dobra stara vremena. Napisao je to Mirko Filipović pokraj postera MMA event 'Pride 26: Bad to the Bone', koji je održan 8. lipnja. 2003. u Yokohama Areni u Japanu. Podsjetio je tako svoje fanove na jedan od najvećih borilačkih događaja tog vremena kada su istu večer nastupile najveće MMA zvijezde japanske organizacije.

Tako su u ringu te večeri publiku zabavljali Anderson Silva, Alistair Overeem, Quinton Jackson, Mark Coleman, Fedor Emelianenko te Cro Cop koji je odmjerio snage s Heathom Herringom.

Završio je Filipović tu borbu u prvoj rundi tehničkim nokautom. Pogodio je Amerikanca nogom u jetra nakon čega je ovaj pao. Filipović je potom skočio na njega i završio ga snažnim udarcima u glavu zbog čega je sudac prekinuo borbu.

Cro Cop je karijeru okončao s 38 pobjeda (28 nokauta, 6 predaja, 4 sudačke odluke), 11 poraza (5 nokauta, 3 predaje, 3 sudačke odluke), dvije neodlučene borbe i jednom nevažećom borbom. 2006. osvojio je Prideov Grand Prix, a godinu kasnije potpisao je za UFC u kojem nije bio toliko uspješan kao u Prideu.

Prvog dana ožujka 2019. godine, zbog zdravstvenih razloga oprostio se od svijeta borilačkih sportova.