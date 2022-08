Najbolji hrvatski teškaš i jedan od najperspektivnijih boksača svijeta, Filip Hrgović, slavio je u meču karijere protiv Zhanga Zhileija u "title eliminator" meču.

Nakon meča je zahvalio svome nedavno preminulome ocu, kao i supruzi Marineli, koja je njegova vječna podrška.

"Ja sam ratnik, ovo je bilo za mog oca koji je preminuo prije nekoliko mjeseci. Pero Hrgović, poseban čovjek. On i moja predivna žena Marinela bili su tu sa mnom. Ona je bila sa mnom u trening-kampu. Ona mi je dala svu energiju koja mi je trebala za ovu borbu. Pogledajte ju kao je lijepa. Ona je anđeo. Dečki, budite oprezni", rekao je Hrgović nakon borbe.

Čovjek je stijena

Hrgović je u 15. profesionalnoj borbi karijere imao najteži ispit do sada. Zhilei je bio čvrst i opasan, a njegovi strahoviti udarci ne mogu nikoga ostaviti ravnodušnim. Uspio je čak i srušiti našeg Hrgu u prvoj rundi, no to nije previše uzdrmalo hrvatskog boksača. Uspio se pridići, dizao se iz runde u rundu i na kraju slavio.

Ne može se reći da je bilo lako, ali Filip to ni ne očekuje. Bilo je opasnih udaraca s obje strane, i kako to obično biva, mislili smo da će oba boksača biti "dobro" natečeni nakon meča, no fotografija Hrgovića poslije spektakla ukazuje na drugo. Hrga izgleda kao nov!

Nakon toliko opasnih i teških udaraca, Hrgoviću se jedva vide masnice. Čovjek je stroj, pa taj bi mogao još jedan takav meč odraditi već sutra!