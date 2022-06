Činilo se kako su Conor McGregor i zaručnica Dee Devlin postali živahni i malo se (previše) opustili na svojoj jahti za odmor dok se par našao u fokusu prolaznika i paparazza. Naime, zvjezdani par je primijećen kako uživa na jugu Francuske na zasluženom odmoru od svoje troje male djece.

U šali se hvatao za intimne djelove (međunožje)

Fotografije čitanog britanskog tabloida The Sun-a prikazuju McGregora (33) kako se u šali hvata za intimne dijelove, a kako Dee (34) leži ispred njega na trbuhu i smije se. McGregor u jednom trenutku ležao je na njoj kao da će se poseksati, dok su promatrači promatrali par u Saint-Tropezu što radi i da li je u tijeku nekakav intimni odnos, kojim slučajem, između njih. McGregor je zatim skinuo svoju svijetloplavu Lacoste polo majicu dok se zezao s Dee, koja je upijala sunce u ružičastom bikiniju i također uživala u potezima svog budućeg supruga.

Izgledalo je kao da će skinuti kupaće i krenuti na akciju

I u jednom trenutku izgledalo je kao da će skinuti svoje kockaste sive i bijele kupaće gaće i baciti se na posao, ali Notorious ih je mudro zadržao na sebi. No, primio se za genitalije i iza nje simulirao omiljenu pozu u sexu (doggy style), stavivši ruke na njezinu stražnjicu. Engleski mediji ostali su šokirani McGregorovim potezom simulacije seksa sa svojom zaručnicom, ali njemu i njoj je to bilo jako smiješno. Notorius se nasmijao od uha do uha i mahnuo promatračima koji su ih promatrali, ali sad engleski tabloidi pišu o novom potezu ludog Irca.

Sretni par zajedno je posljednjih 15 godina i uživaju neko vrijeme na odmoru dok se UFC borac nastavlja vraćati nakon užasnog loma noge koji je pretrpio prošle godine.