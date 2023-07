UŽIVO NA PLAY PREMIUMU / Čeka nas borilački MMA spektakl u Bugojnom: Upoznajte tko su najveće zvijezde FNC Armagedona

Nakon MMA spektakla u Areni Zagreb, Fight Nation Championship (FNC) ponovno odlazi izvan granica Lijepe Naše, i to u Bosnu i Hercegovinu. U Kulturno-sportskom centru Bugojno u subotu, 22. srpnja od 20 sati na rasporedu je finale četvrte sezone ‘Armagedon Jamnica Pro Sport’ MMA lige, a napete spektakularne borbe gledatelji će moći pratiti uživo na PLAY Premiumu. Svjetske i regionalne borilačke zvijezde ponovno će zakoračiti u MMA kavez, a među njima tu su braća Ivan (29, 3-0) i Tomislav (25, 1-0) Sičaja, Selver Mahmić (25, 1-1) i u glavnoj borbi večeri vrhunski neporaženi borac Tariel Abbasov (27, 7-0). Prvi profesionalni meč odradit će i Frano Brnada (25, 0-0), a bit će ovo i prilika za nadolazeće nade za dokazivanje na velikoj sceni jer nas čekaju i finala u četiri težinske kategorije - perolakoj (-66 kg), lakoj (-70 kg), srednjoj (-84 kg) i poluteškoj (-93 kg). Za neke će to biti prvi profesionalni meč te veliki korak naprijed u karijeri. U večer će nas tako uvesti Leo Ounok (27, 2-2) iz Austrije protiv dobro poznatog lica iz prijašnjih sezona 'Armagedona', srpskog borca Nikole Đurđeva (25, 3-2) u finalu perolake kategorije (-66 kg). Za titulu prvaka će se nakon njih u lakoj kategoriji (-70 kg) boriti hrvatski MMA reprezentativac Luka Ceranja (22, 1-0) protiv slovenskog borca Dine Suljkanovića (22, 1-0). U srednjoj kategoriji čeka nas inozemni okršaj borca iz Litve Taurasa Kuskysa (25, 0-0), koji će prvu profesionalnu pobjedu u srednjoj kategoriji (-84 kg) loviti protiv talijanskog Rumunja Sevastianua Vasilea (27, 0-2). U glavnoj borbi uvodnog dijela večeri gledat ćemo okršaj u poluteškoj kategoriji između hrvatskog borca Darka Svibena (27, 0-0) i Kubanca iz pulskog Trojana Andresa Ramosa (29, 1-0). PPV dio priredbe otvorit će u srednjoj kategoriji domaći borac Frano Brnada (25, 0-0) kojeg čeka profesionalni debi pred domaćom publikom u okršaju protiv slovenskog borca Anže Vujčića (30, 0-0). Slijedi okršaj mlađeg brata Sičaj – Tomislava (24, 1-0), koji je prije četiri i pol mjeseca debitirao pobjedom u profesionalnim vodama tehničkim nokautom u prvoj rundi, a sad će novu pobjedu tražiti protiv srpskog borca Jovana ‘Cole’ Kandića (23, 4-4) u superborbi u velter kategoriji. ‘Cole’ je do sve četiri pobjede koje ima stigao submissionom te je sasvim jasno kako će ovo biti svojevrsni sukob stilova. U kavez Fight Nation Championshipa vraća se i Selver Mahmić (25-1-1) kojeg čeka superfight u velter kategoriji (-77 kg) protiv iskusnijeg sunarodnjaka Nemanje Milakovića (32, 5-5). Dolaskom u zagrebački American Top Team Mahmić je iznimno napredovao u parteru, a dodatno je izbrusio i segment u stand upu koji je njegovo područje. S druge strane, Milaković se vratio nakon četiri godine pauze, a želi se vratiti na staze kojima je bio kad se borio protiv poznatih regionalnih imena poput Save Lazića, Luke Ćurkovića ili, pak, Aleksandra Jankovića. Pred Ivanom Sičajom (29, 3-0), nakon tri profesionalne pobjede u manje od godinu dana, sada je najveći izazov u karijeri. U superborbi u perolakoj kategoriji (-66 kg) na finalu četvrte sezone FNC-ove ‘Armagedon Jamnica Pro Sport’ MMA lige boriti protiv Itaya Tratnera (22, 7-5-1). Izraelski borac nadimka 'Farmer' dobar je na svim područjima, pa tako ima dvije pobjede nokautom, tri submissionom i dvije nakon sudačke odluke, a u profesionalnoj karijeri svih je pet poraza doživio tek nakon tri runde! Nastupao je i u kavezu renomiranog Bellatora gdje mu je meč završio neriješeno. I za kraj, u velikoj, glavnoj borbi večeri, četvrtu sezonu ‘Armagedon Jamnica Pro Sport’ MMA lige zatvorit će neporaženi Tariel Abbasov (27, 7-0). U superborbi u perolakoj kategoriji (-66 kg) protivnik će mu biti Gruzijac Peiman Haciyev (23, 9-3) koji u 12 profi mečeva nijednom nije došao do odluke sudaca. Abbasov je svojedobno osvojio amaterski turnir FNC-a, a njegova je profesionalna karijera zasad – savršena. Svjetski i europski prvak u combat sambu u šest je navrata slavio prisiljavanjem protivnika na predaju, a do prve tri pobjede u profesionalnoj karijeri došao je u Eagle FC organizaciji. S druge će mu strane stajati gruzijski borac koji od devet pobjeda ima šest pobjeda nokautom i tri submissionom, kao i tri poraza nokautom. Pet je puta u karijeri ušao u drugu rundu, u trećoj nikad nije bio pa gledatelje u subotu sigurno očekuje meč prepun akcije koji će teško otići na sve tri runde. Spektakularne borbe u finalu četvrte sezone FNC-ove ‘Armagedon Jamnica Pro Sport’ MMA lige gledatelji mogu pratiti uživo u subotu, 22. srpnja od 20 sati na PLAY Premiumu.