BRUTALNE FOTOGRAFIJE / Borilački MMA spektakl ispunio je sva očekivanja: Pogledajte kako je to izgledalo iz oka fotoreportera

Još jedna izvrsna MMA večer je iza nas, a gledatelji u Bugojnu, kao i pred malim ekranima, vidjeli su sve - od nokauta, submissiona sve do jednoglasnih i podijeljenih sudačkih odluka. Dobili smo nova četiri prvaka 'Armagedon Jamnica Pro Sport' MMA lige u četvrtoj sezoni, dok je u glavnoj borbi večeri slavio Tariel Abbasov (27, 8-0). Prvi profesionalni poraz u karijeri doživio je Ivan Sičaja (29, 3-1), dok je njegov brat Tomislav (25, 2-0) došao do druge profi pobjede, a Selver Mahmić (26, 2-1) napravio je jedan od najbržih nokauta u organizaciji za 17 sekundi, dok je domaći dečko iz Bugojna Frano Brnada (25, 1-0) nokautom došao do prve profi pobjede. Rezultati: Tariel Abbasov def. Peiman Haciyev via submission (RNC) R3, 3:02 Itay Tratner def. Ivan Sičaja via unanimous decision (30-27 x3) Selver Mahmić def. Nemanja Milaković via KO (punches) R1, 0:17 Tomislav Sičaja def. Jovan Kandić via TKO (punches) R2, 1:24 Frano Brnada def. Anže Vujčić via KO (GNP) R2, 2:46 Andres Ramos def. Darko Sviben via TKO (GNP) R1, 2:25 Tauras Kuskys def. Sevastianu Vasile via unanimous decision (30-27 x3) Dino Suljkanović def. Luka Ceranja via split decision (29-28 x2, 28-29) Leo Ounok def. Nikola Đurđev via TKO (punch) R2, 0:39