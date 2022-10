NIJE ZA ONE SLABIJE / Boksački 'masakr' u teniskom hramu: Ušle su u ring i pomlatile se za ne povjerovati; 'Ovo posvećujem svom bratu, bio je sa mnom u kutu'

Australska boksačica Cherneka Johnson obranila je svoju svjetsku titulu unatoč užasnoj posjeklini na čelu zbog koje je sva bila oblivena krvlju. Udaračica rođena u Kivu (27) susrela se s peterostrukom bivšom svjetskom prvakinjom Australkom Susie Ramadan (43) u borbi u Rod Laver Areni u Melbourneu u nedjelju ujutro po hrvatskom vremenu, subotu po australskom. U drugoj rundi Ramadan se našla u prednosti nakon što je udarac glavama ostavio otvorenu ranu iznad Chernekinog desnog oka, a neki su gledatelji inzistirali da se borba prekine. Drugi su hvalili Chernekine liječnike jer su uspjeli zaustaviti krv između rundi, što je omogućilo prvakinji da se vrati u ring. Rekla je: "Malo sam poludjela u prvoj rundi zbog posjekline i osjetila sam krv u oku, ali sam samo pokušala ostati smirena. Znala sam da mogu proći kroz to ako ostanem pri svom planu i ne zaglavim", dodala je Cherneka Johnson. Unatoč stalnom mlazu krvi koji joj se slijevao niz lice i tijelo, prvakinja je uspjela srušiti svoju protivnicu ne pokazujući znakove ozljede. Rezultati su bili 97-90, 96-92, 96-91, svi za Johnson, što znači da je uspjela zadržati svoj IBF naslov u superbantam kategoriji putem jednoglasne bodovne odluke. Pobjeda je bila posvećena njezinom bratu Leviju koji je prošlog mjeseca nasmrt izboden nožem, prenosi britanski The Sun. Cherneka je kazala: "Ovo posvećujem svom bratu i tako mi je drago što sam obavila posao - znam da je ovdje on sa mnom u mom kutu." Ramadan je bio vidno uzrujana zbog odluke suca borbe. Izjavila je u ringu nakon borbe: "Čini se kao namještaljka, da budem iskrena." Johnson je debitirala u profesionalnom boksu 2016., a poraz je doživjela prvi i jedini put 2021.