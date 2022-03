Prošlo je gotovo godinu dana otkako je Stipe Miočić posljednji put stao u oktogon UFC-a. Dogodilo se to u trećem mjesecu prošle godine kada se po drugi put borio protiv Francisa Ngannoua. Kamerunac je bio bolji u okršaju s našim Stipom te je postao novi prvak teške kategorije.

I od tada obožavatelji MMA-a zazivaju povratak Miočića, a u posljednje vrijeme sve se češće spominje meč protiv Jona Jonesa, koji je prešao u tešku kategoriju nakon što je godinama dominirao u poluteškoj. No, u nekim kombinacijama su i Tai Tuivasa te Curtis Blaydes. Ngannou je obranio naslov protiv Ganea, ali se pritom ozlijedio tako da bi UFC mogao organizirati novu borbu za privremenog prvaka teške kategorije, a mnogi smatraju kako bi upravo tu mogao uskočiti Stipe.

Međutim, legendarni UFC borac i nekadašnji osvajač olimpijskog zlata u hrvanju, Henry Cejudo, tvrdi kako se meč između Jonesa i Miočića mora dogoditi. Jones trenira s Cejudom i bivši dvostruki UFC prvak nagovara Jonesa da pristane na meč s Miočićem. Stipe je inače u više navrata govorio da želi meč s Jonesom, ali ga je Jon uglavnom izbjegavao i forsirao samo meč za naslov prvaka.

'Ta će se borba dogoditi'

Jones se prošli put borio u veljači 2020. godine kada je svladao Dominicka Reyesa i nakon toga je prešao u tešku kategoriju. No, puno je vremena prošlo od tada i Jones se mora vratiti u oktagon, a Cejudo je sada objasnio zašto je baš Miočić odlučan "match up".

"Ta će se borba dogoditi, u tom ćemo meču vidjeti svu kreativnost koju posjeduje Jon Jones. Kada bolje pogledamo, ja ne vidim da Miočić ima neku ludu moć nokautiranja. Stipina najveća prednost je njegova izdržljivost", kazao je Cejudo popularnom Daveu Schmulensonu, znanom kao The Schmo.

Zatim je nastavio s hvalospjevima na račun Jonesa i rekao kako ga se jedino može svladati.

"Htjeli vi to priznati ili ne, Jones je najveći MMA borac svih vremena, a zacementirat će taj status kada uzme naslov u teškoj kategoriji. Jones zna kako pobjeđivati, a jedini čovjek koji se može suprotstaviti takvom tipu jest čovjek koji voli riskirati. Jedini način da se pobjedi Jonesa jest da riskiraš. Nisi bolji natjecatelj od njega, on je najbolji u UFC-u sada, ponud-for-pound najbolji i to u svim divizijama", zaključio je Cejudo.