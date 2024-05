Spektatkularni Bellator u Parizu donio nam je pet sjajnih borbi na Main Cardu, a vrhunac večeri bio je sraz za titulu u Bantam kategoriji.

Glavni dio večeri krenuo je borbom u kojoj se suočili Thibault Gouti (Fra) i Archie Colgan (SAD). U prvoj od pet borbi s Main Carda američki borac Archie Colgan slavio je na bodove protiv francuskog predstavnika Thibaulta Goutija. S lakoćom je Colgan rušio svog protivnika i napravio puno štete udarcima na tlu. Gouti je u zadnjim trenucima krenuo na sve ili ništa. Čak su i prošla dva udarca, ali nije bilo dovoljno.

U drugom meću borili su se Jonas Bilharinho (Bra) i Yves Landu (Fra). Bio je to jako dobar meč, a obojica su od samog početka pripremili pravi show za publiku. Na kraju je na bodove slavio francuski borac, ali pravu borbu pružio je Bilharinho.

Kao treći 'par' kavez su ušli Costello van Steenis (Špa) i Gregory Babene (Fra). Nizozemac koji se bori pod španjolskom zastavom na zamijliv je način ramenom 'ugušio' Babenea u drugoj rundi. Bilo je to u isto vrijeme sretno koliko i spretno, ali poslužilo je svrsi i donijelo pobjedu.

U sunaslovnoj borbi borili su se Jaleel Willis (SAD) i domaći favorit Cédric Doumbé (Fra). Nakon tri i pol minute prve runde sudac je prekinuo borbu. Prošao je jedan udarac Francuza nakon kojeg je Amerikanac pao i uzdrman primao puno udaraca na podu. Bilo je to slavlje Doumbea s velikim brojem domaćih navijača.

U glavnoj borbi večeri vidjeli smo sraz Magomeda Magomedova (Rus) - Patchyja Mixa (SAD). Nervoznije je počeo Rus, ali je do kraja prve runde i napravio više od Amerikanca. Opasan je bio jedan stražnji direkt koji je prošao, ali uspio se oporaviti Mix. Uhvatio je Mix u trećoj rundi Magomedova u praktički istu situaciju kao i prošloj borbi i činilo se kako će na isti način pobijediti, ali uspio se izvući Magomedov iz giljotine. Rus je do kraja treće runde uspio i dobro zaprijetiti, a možda čak i osvojiti rundu. Bilo je napeto i poprilično izjednačeno do kraja borbe, a na kraju su suci na bodove pobjedu dodijelili Mixu. Nije to dobro prihvatila publika koja je Amerikancu uputila veliki broj zvižduka. Suci su glasali 46-49, 48-47, 48-47.

Za kraj spomenimo i kako je sve skupa pratio i Victor Wembanyama, velika kmošarkaška NBA zvijezda koja je vidno uživala u borbama, a na kraju i popričala s Doumbeom.