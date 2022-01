Hrvatski boksač Alen Babić otkrio je svoju novogodišnju odluku vezanu uz nastavak karijere. Naime, na Instagram storyju napisao je da se više neće boriti u teškoj kategoriji.

"Dokazao sam se, htio sam 10-0, a to sam i dobio. Sada želim titule u bridgeru i cruiseru. Zabavio sam se, ali sada kreće ozbiljni dio. Samo su dvije borbe koje me zanimaju u teškoj kategoriji. Sir Dave Allen u Ujedinjenom Kraljevstvu i Kocka (Filip Hrgović) u Hrvatskoj. Za te dvije borbe uvijek sam dostupan", poručio je Babić.

Svoju desetu pobjedu u karijeri ostvario je u neizvjesnoj i teškoj borbi protiv Francuza Davida Spilmonta. Slavio je Babić nokautom u šestoj rundi. Hrvatski boksač je odlično otvorio meč te je dominirao u prvoj rundi, no na samom kraju druge runde uslijedio je odličan uzvrat Spilmonta koji je uspio žestoko uzdrmati 31-godišnjeg Babića te je zvono na kraju runde, činilo se, spasilo hrvatskog boksača.

Dan nakon meča Babić je na svojim društvenim mrežama zahvalio svojim navijačima i usput je otkrio zbog čega je boksao nešto lošije nego ranije.

"Hvala svima na podršci. Malo sam vas zabrinuo, ali i to je dio posla. Jednostavno, gurnuo sam tijelo do nekih granica izdržljivosti i skoro platio cijenu! Želim upoznati svaki dio ovog sporta pa ne žalim za ničim. 10-0 10KO je tu i to je jedino bitno! Nastavljamo u više profesionalnom tempu i slijede velike stvari nakon prvog odmora koji sam, nadam se, zaslužio. Volim vas sve", napisao je Babić.