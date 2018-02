KAPETAN S TRIBINA PROMATRAO SUIGRAČE: ‘Doktori se nadaju oporavku, valjda ovo nije kraj’

Uz Hrvatsku tako iz skupine B u daljnje natjecanje Europa Cupa odlaze Srbija i Grčka.

Četvrti i posljednji dan Europa Cupa završio je pobjedom Hrvatske nad Maltom rezultatom 6:5 (0:5,1:4,2:4,2:3). Hrvatska je tako zabilježila tri pobjede i jedan poraz iz prvoga susreta, u utakmici s Grcima.

“Zaista mogu izraziti zadovoljstvo odigranim turnirom, izuzev one prve utakmice koja je bila posljedica umora nakon odigravanja utakmice Svjetske lige koja se igrala svega dva dana ranije, nakon čega je uslijedilo naporno putovanje iz Rusije. No ona nam je poslužila u pripremi za daljnji turnir i odigravanje utakmica. Europa Cup nema neku presudnu ulogu u rezultatskom smislu ali nam je itekako dobro poslužio da sagledamo stanje igrača. Znajući da ovo ljeto nećemo imati kapetana Sandra Sukna moramo se adaptirati na jednu drugačiju igru. Već protiv Srbije sam imao neke zamisli koje su se pokazale ok, no trebat ćemo još puno raditi. Čestitke igračima, dali su sve od sebe”, izjavio je po završetku natjecanja izbornik Ivica Tucak.



Među Hrvatima najviše su zgoditaka ostvarili Vrlić (četiri), potom Lončar (tri), Zović, Fatović i Joković (dva) dok su Bušlje, Šetka i Benić zabili po pogodak.

Sukno vjeruje u povratak

“Lijep turnir, publika ga je lijepo popratila. Dogodio se svega jedan poraz, na početku protiv Grčke, za što ne bi rekao da je iznenađenje jer je Grčka jako dobra reprezentacija, a Hrvatska je odigrala nešto slabije. No već protiv Srbije su se vratili u igru i uz lijepu atmosferu i pobijedili. Natjecanje ide dalje, glavno da smo prošli, a sve ovo je priprema za ovo ljeto i Europsko prvenstvo”, rekao je Sandro Sukno, te na pitanje je li mu bilo teško utakmicu gledati s klupa nastavio.

“Sigurno je, to je životna navika, kroz cijelu karijeru od mladosti sam išao svaki dan na bazen, a trenutno sam van toga no treba se prilagoditi i pričekati. Doktori se nadaju da bi se mogao vratiti, što je najbitnije. Treba biti strpljiv i pozitivan. Još nije vrijeme za povratak ali se nadam da nije kraj karijere”.

Maltežani su zabili pet pogotka, tri je zabilježio Camilleri, te po jedan Zammit i Bugelli.

Danas je odigran i susret između Grčke i Nizozemske koja je završila 9:7.

Uz Hrvatsku tako iz skupine B u daljnje natjecanje Europa Cupa odlaze Srbija i Grčka, dok su Nizozemci i Malta otpali.

Rezultati:

Hrvatska – Srbija 9 – 7

Hrvatska Nizozemska 16 – 4

Hrvatska – Grčka 4 – 6