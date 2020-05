KAD ĆE NA TEREN ĐOKOVIĆ, NADAL I FEDERER? ‘Tenis za razliku od drugih ima jedan specifičan problem’

Vodstvo ATP-a postavilo je nekoliko vremenskih okvira u kojima će odlučivati ​​o nastavku sezone

Unatoč mogućnosti da će cijela teniska sezona 2020. biti prekinuta zbog pandemije koronavirusa, predsjednik Udruge profesionalnih igrača (ATP) Andrea Gaudenzi i dalje je optimističan.

Kako je kazao u interviewu za agenciju Reuters to se riješava postupno i trenutno je nemoguće razgovarati o ome što će biti u sljedećih šest mjeseci.

Sezona profesionalnih teniskih turnira prekinuta je početkom ožujka i sigurno se neće nastaviti do 13. srpnja. Wimbledon je otkazan, Roland Garros je odgođen za rujan, a US Open, koji bi u New Yorku trebao početi krajem kolovoza, pod velikim je upitnikom.

Problematična putovanja

Mnogi tenisači, među kojima je i osvajač 19 grand slam turnira Rafael Nadal, uvjereni su da 2020. turniri širom svijeta nisu realni, uglavnom zbog dugih zračnih putovanja.

“Bilo bi nerazumno otkazati sve turnire do kraja godine. Nitko ne zna što će se dogoditi. Optimistično razmišljamo i pripremamo različite scenarije. Očito je da postoji niz opcija, kao što je igranje bez gledatelja, a imamo i problem kako se nositi s ograničenjima na putovanjima. Ali nismo do sada donosili te odluke jer su sve to hipotetski scenariji”, kazao je Gaudenzi.

Vodstvo ATP-a postavilo je nekoliko vremenskih okvira u kojima će odlučivati ​​o nastavku sezone. Do 15. svibnja želi donijeti odluku što će biti s turnirima nakon 13. srpnja, a početkom lipnja ATP će dati smjernice za turnire u kolovozu.

“Naš najveći problem su putovanja zrakoplovom i činjenica da svaka zemlja drugačije riješava problem koronavirusa. Situacija u Australiji je potpuno drugačija nego na primjer u Velikoj Britaniji. U Švedskoj se stvari rješavaju malo drugačije”, dodao je 46-godišnji Talijan, koji je na čelo ATP-a došao u siječnju ove godine.