JE LI BIO PENAL NAD MANDŽUKIĆEM? Popularno Oko sokolovo donijelo konačnu presudu

Nogometni zaljubljenici sasvim sigurno mogu biti zadovoljni viđenim u prvih 45 minuta utakmice između Danske i Hrvatske. U prve četiri minute pala su dva gola, a u nastavku susret je obilovao prilikama. Hrvatska je bila bolja, nizala je šansu za šansom, ali nisu uspjeli povest.

U 20. minuti utakmice dogodila se i jedna sporna situacija. Strinić je ubacio, Mandžukić je bio u duelu s Knudsenom, pao je, međutim Pitana je odmahnuo rukom. Provjerilo se putem VAR-a, od penala nema ništa. Knudsen ga je pustio na vrijeme.

Mateo Beusan u komentaru za HRT rekao je da je sudac donio dobru odluku.

“Prvo da kažem da je Pitana bio u izvanrednoj poziciji. Mandžukić ga drži ruku, a nakon toga ga danski igrač on poteže za dres i on pada. Prvo je Mandžukić napravio prekršaj. Bila je to borba za poziciju, bila je to po meni isprva odluka”, kazao je Beusan.