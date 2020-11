INTER USKORO OSTAJE BEZ VELIKE ZVIJEZDE?: Njegov odlazak bi bio jako dobra stvar za Vatrenog

Danac Christian Eriksen stigao je u siječnju ove godine u milanski Inter iz engleskog Tottenhama kao veliko pojačanje, no u novoj momčadi kod trenera Antonija Contea nema mjesto standardnog prvotimca i sve je izglednije da će uskoro promijeniti sredinu.

PROBLEMI U SVLAČIONICI INTERA, ZVIJEZDA SE POBUNILA PROTIV CONTEA: ‘Zašto ne igram? To njega pitajte…’

Conte u početni sastav čšće stavlja hrvatskog reprezentativca Marcela Brozovića, iako i Eriksen može igrati na njegovoj poziciji u srcu veznog reda.

Njegovu situaciju prokomentirao je legendarni nogometaš i njegov sunarodnjak Michael Laudrup koji smatra da će Eriksen, najvjerojatnije napustiti Nerazzurre.

“Mislim da je on igrač koji se ne snalazi u talijanskom nogometu. On je stvarno odličan nogometaš i u Interu ima dobre suigrače, ali na situaciju može utjecati puno faktora – mentalitet i drugačija kultura u zemlji”, rekao je Laldrup za TV3 pa nastavio:

“Vidim da lokalni mediji, posebno La Gazzetta dello Sport koja je iz Milana, pišu da se njeov boravak u Interu približava kraju. Oni moraju od nekud dobiti te informacije, možda im stižu iz kluba… Ja mislim da će Eriksen htjeti otići naći nešto novo. Ali neće mu biti lagano pronaći klub koji je voljan puno platiti za njega, s obzirom da je jako malo igrao u zadnje vrijeme.”

Od dolaska u Italiju Eriksen je u svim natjecanjima igrao 32 puta, postigao četiri gola i tri puta asistirao.

Eriksen je prije nekog vremena za danski medij Bold.dk dao intervju u kojemu je progovorio o svojoj situaciji u Interu.

Eriksen will most likely ask for a transfer if he doesn't get more time.

As much as Conte wants us to believe the player is OK with the situation,

A player of his caliber won't accept to be benched for too long.

If nothing changes, I see him leaving by June. pic.twitter.com/fysmEl091x

— Nassim (@NassimFootyFP) October 28, 2020