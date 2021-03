El Animal neće imati lak posao jer Hunter je jedan od najboljih boksača na svijetu

Meč Hrgovića i Huntera jedan je od onih koji boksački svijet iščekuje. Što zbog toga što će Hrgović dati odgovor na pitanje svojeg potencijala, što zbog toga što će Joshua ili Fury dobiti novog izazivača po IBF-u. Trenutak je to u kojem se vraćaju svi mukotrpni sati na vreći, sve runde u ringu, objašnjava za RTL Željko Mavrović

“Uz sva njegova nastojanja i strpljivost došao do mečeva za koje se priprema cijeli svoj život. Zbog kojih je došao u boksačku dvoranu i gledao neke velike. Sad je on taj veliki i boksa taj meč i uopće neću govoriti da je to uvodni meč za svjetsku titulu nego to je mač taj. To je već ozbiljan, veliki sjajan meč”.

Hunter mu prijeti

A kako je za RTL ekskluzivno u utorak rekao Hrgovićev protivnik Hunter – malo prerano.

HRGOVIĆU ĆE PASTI MRAK NA OČI KADA OVO VIDI: Hunter objasnio kako će svladati Filipa – ‘Pokosit ću ga i bit će mu neugodno’

“Veselim se ovoj borbi. Uložit ću sve u ovu borbu. Možda Hrgović ima dobar i jak tim, dobru podršku, ali sigurno će napraviti nekoliko koraka unazad, baš kao i Martin Bakole. Morat će odraditi još nekoliko borbi nakon ove i shvatiti kako nije toliko dobar koliko misli da je”.

Mavrović vjeruje kako je za ovaj trenutak karijere, Hunter odličan protivnik.

“Filip se nekako bolje nosi i lakše boksa s dečkima koji nisu toliko visoki. Hunter je izuzetno opasan boksač bez obzira na svoju visinu. Pokazao je svoju kvalitetu, jedan je od pet najbolje rangiranih boksača na svijetu i u biti Filip nije preskočio niti jednu stepenicu. To znaju raditi. Boksaju sa 150., 180. i onda odjedanput boksa meč za prvaka svijeta”, smatra Mavrović.

Može protiv svakog

Hunter će sigurno biti pravi izazov jer se odlično nosio s velikim teškašima poput Bakolea, Kuzmina i Povjetkina. Filip će biti oko 10 kilograma teži, ali s tehnikom i brzinom koja se ne viđa često u teškoj kategoriji.

“On je boksač, kao što ste rekli, koji nema tako veliku kilažu koji može jedan ritam, tempo držati od početka do kraja meča. Pokazao je to. Tu je on opasan, on i s više udaraca dobrih i ozbiljnih, može nastupiti i u prvim rundama i u onim na kraju meča. Filip sa svojom dugačkom, teškom, desnom rukom može nokautirati bilo kojeg čovjek na ovom planetu pa onda i Huntera. Ako mu sjedne na pravom mjestu u pravom trenutku, ne bi se iznenadio da to završi nokautom”, poručio je Mavrović.

Hrgović će sigurno biti spreman jer je već nekoliko mjeseci priželjkivao i prozivao Huntera. Između ove dvojice boksača ljubavi i prijateljstva sigurno neće biti.