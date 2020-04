IGOR ŠTIMAC PROGOVORIO O OTKAZIVANJU EURA I STANJU U VATRENIMA: ‘Mi kao da navijamo da Dalić ode…’

Štimac je izbornik reprezentacije Indije koja je do sada osvojila samo tri boda u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo

Bivši hrvatski izbornik Igor Štimac trenutno sjedi na klupi reprezentacije Indije, a u četvrtak je gostovao u HRT-ovoj emisiji Dobro jutro.

On se uspio vratiti iz te zemlje u Hrvatsku prije nego što su granice zatvorene zbog pandemije koronavirusa, a sada je progovorio o svojim iskustvima.

“Vratio sam se u Hrvatsku dan prije nego što su zatvorene granice. U zračnoj luci su svim građanima koji nisu hrvatski govorili da neće moći ući u našu zemlju”, otkrio je pa potom progovorio o borbi Indije s koronavirusom: “Siutacija nije dobra jer tamo živi preko milijardu ljudi. A ukinuli su mjeru socijalne distance jer bi ljudi završili izvan granica”, rekao je.

Tek tri boda

Situacija s reprezentacijom Indije nije bajna. U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo reprezentacija je u skupini s Katarom, Omanom, Afganistanom i Bangladešom i do sada je osvojila tek tri boda tako da se plasman na svjetsku smotru čini kao vrlo teško ostvariva misija.

Ne razmišljam o svojem statusu, svakodnevno radim i s ovakve distance. Borimo se za treće mjesto u grupi koje će nas izravno voditi na Azijski kup. Imamo mladu momčad i gradimo za budućnost, Svjetsko prvenstvo 2026. godine”, otkrio je.

‘Ambicije Hrvatske su uvijek najviše’

Zatim se osvrnuo na stanje u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, koja je izborila plasman na Europsko prvenstvo, no ono je otkazano za jednu godinu zbog pandemije koronavirusa. Zbog otkazivanja postavla se pitanje oko stanja ključnih igrača Vatrenih – Luke Modrića koji će na Euru imati 35, a Ivan Rakitić 33 godine i kako će to utjecati na ambicije.

“Neće to utjecati na ambicije Hrvatske jer su one uvijek najviše, no ovo nije dobro jer su igrači stariji svakim danom. A kada ste stariji, teže je prilagođavati se zahtjevima”, prokomentirao je Štimac i osvtnuo se na izbornika Zlatka Dalića koji je Vatrene odveo do svjetskog srebra 2018. godine.

“Toliko puno je puta govorio da uživa voditi Hrvatsku. Ne vidim da ima želju za odlaskom, a mi kao da navijamo da ode. Dao nam je toliko razloga za veselje i davat će ih još. Znamo da ima ambicije voditi veliki europski klub i ako dobije takvu ponudu, trebamo mu to dozvoliti”, poručio je Štimac.