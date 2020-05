HRVATSKI HIT TRENER NA METI JE EUROPSKIH VELIKANA: ‘Puno se priča o njemu i to je potpuno opravdano’

Hrvatski trener Ivan Jurić trenutno sjedi na klupi talijanskog prvoligaša Verone, a s tim klubom ostvaruje izvrsne rezultate. Iako joj se na početku sezone predviđao donji dio tablice, pa čak i borba za ostanak, Verona se u trenutku prekida zbog pandemije nalazila na osmom mjestu, a Jurić je jedan od najzaslužnijih za to.

Njegovi dobri rezultati nisu prošli nezamijećeno pa su se počele pojavljivati glasine da je na meti nekih većih klubova.

Sada se o svemu oglasio i direktor Verone Tony D’Amico koji je za Sky Sports Italia rekao sljedeće:

“Puno se govori o našem treneru i to je opravdano zbog rezultata. On je ključan za naš projekt i nadamo se da ćemo ga zadržati još dugo vremena.”

S Jurićem se povezuju neki slavni klubovi poput Fiorentine, Parme i West Ham Uniteda.

