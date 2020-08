[FOTO] OVO NAJBOLJE DOKAZUJE KOLIKO JE MIOČIĆ BIO BOLJI OD CORMIERA: Objavljene su sudačke kartice

Amerikanac hrvatskih korijena, 37-godišnji Stipe Miočić, obranio je naslov UFC prvaka u teškoj kategoriji pobijedivši jednoglasnom odlukom sudaca 41-godišnjeg Amerikanca Daniela Cormiera u borbi održanoj u noći sa subote na nedjelju u Las Vegasu.

MIOČIĆ PREGAZIO CORMIERA ZA POVIJEST: Stipe je postao najveći UFC-ov teškaš svih vremena

O Miočićevoj nadmoći svjedoči podatak da su mu dvojica bodovnih sudaca dali prednost 49-46, odnosno smatrali da je dobio četiri od pet rundi, a samo je jedan bodovao borbu 48-47 u Stipinu korist.

Nakon borbe objavljene su i sudačke kartice koje prikazuju da je po njihovom mišljenju Miočić bio puno nadmoćniji. Suci Derek Cleary i Sal D`Amato procijenili su da je Stipe bio bolji u četiri runde, a Cormier u jednoj. S druge strane, Junichiro Kamijo dao je Cormieru dvije runde.

Iz kartica je vidljivo i da suci nisu svaki put bili složni oko pobjednika pojedine runde.

Tako su dva suca prvi rundu dala Cormieru, sva trojica Stipi drugi i treću, dva suca su smatrala da je Cormier bio bolji u četvrtoj, a posljednju rundu po mišljenju svakog od njih pripala je Miočiću.

Scorecards for Miocic vs Cormier. Two judges thought DC only won one round 😐 #UFC252 pic.twitter.com/ilMMutQjMw

— Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) August 16, 2020