FORMULA 1 DOBIVA NOVOG PREDSJEDNIKA: Tu će dužnost preuzeti bivši direktor Ferrarija

Bivši sportski direktor Ferrarija Talijan Stefano Domenicali (55) od siječnja iduće godine postat će novi predsjednik i izvršni direktor Formule 1, objavljeno je na službenoj F1 stranici.

Talijan će na dužnost stupiti u siječnju, kada istječe mandat 66-godišnjem Chaseu Careyu koji je na ovoj poziciji od 2017. godine.

Liberty Media have confirmed that Stefano Domenicali will take up the role of President and CEO of Formula 1 in January 2021

Chase Carey will move to the role of non-executive Chairman#F1 pic.twitter.com/DgRJrLG05t

