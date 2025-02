KRAJ PRIČE? / Vaso se prvo derao 'Vaso, pi*ko' pa objavio da se povlači: 'Bon voyage'

Vasu Bakočević izgubio je bare-knuckle meč od Petra Ražova na FNC 21, nakon čega je objavio da se povlači u mirovinu. nije jasno završava li samo karijeru u bare-knuckleu ili se više uopće neće boriti. "Nemojte misliti da me ovo smeta. Čestitam Petru, on je budućnost sporta. Htio sam reći Truščeku da je izgledao staro pa da ga izazovem, ali se to okrenulo protiv mene. Ja sam rekao da kada izgubim u bare-knuckleu da završavam priču. Nije problem dobiti batine, ali ovo da glumim budalu, to ne ide. Hvala svima, bon voyage", rekao je Vaso.