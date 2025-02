Legenda balkanskog MMA-a u teškoj avanturi: 'Ljudi se sprdaju jer vozim kamion, a Martinjak me prebio'

Prije nego što je najavio svoju novu borbu, Ivica Trušček je bio opušten i pun entuzijazma, kao i uvijek. S osmijehom na licu, otkrio je da se sprema za veliki povratak u ring, a ovaj put očekuje još veće izazove. U razgovoru za Net.hr, podijelio je svoje planove i očekivanja od nadolazeće borbe u Zadru 15. veljače. Prijenos eventa možete ekskluzivno gledati na platformi VOYO.

"Terror je pobjegao s posla da bi ga tu dečki malo tukli, u ATT-u Zagreb. Osim moje omiljene aktivnosti i djece, preko tjedna vozim kamion, a preko vikenda radim kao zaštitar. Čini mi se da se netko već sprda s tim", počeo je Ivica, a nas je zanimalo kako to da se odlučio na bare knuckle.

"Često puta se dogodi da netko sa strane bolje vidi što je dobro za mene od mene samog. Mislio sam da ne mogu stisnuti šaku. Možda ima mjesta za ove stare kao što sam ja u boksu golim šakama. Moja nit vodilja nije novac, to nije nekakav moj dream job za mene, to je više MMA", pojasnio je rekorder po broju upisanih borbi, u regiji, pa nastavio o borbi golim šakama.

"Prije mi se to više činilo kao power slap, a sada je sve više ima školovanih momaka. U klubu sam trenirao kod Marka Martinjaka, on je jedan od najboljih primjera. Specifično je, ali to postaje pravi sport svakako. Trenirati s njim mi je bilo jako loše jer me prebio, ne budem više išao kod njega na sparring. Dao mi je super savjete, neću vam otkriti što točno, da ovaj intervju ne bi gledao slučajno moj protivnik Ivan Vladimir", otrkio je Trušček pa se malo našalio sa svojim protivnikom.

"Da se mene pita i da se prezivam Vladimir, sinu bih dao ime Vlado pa da bude Vlado Vladimir. Borio se svugdje, nikad nije pitao s kim, ima šareni score, ali odličan je", kaže Ivica, a nas je zanimo i što će se dogoditi ako i on i Vaso Bakočević upišu pobjede u Zadru.

"2:0 je za mene u MMA. Ja nisam opterećen s rezultatom i ako Vaso pobijedi imamo nekakvu logičnu priču da se sastanemo u Beogradu. To bi bila dobra priča. Da stanemo na kraju tome", jasan je Terror i poručio što želi za, kako kaže, kraj karijere koji će se dogoditi uskoro.

"Ne treba mi vjerovati ništa, ali sad mislim da se želim okušati u boksu golim šakama. Želim tu karijeru završiti sa Želvom. Mislim da bi mi bio baš gušt udaratit ga šakom u glavu", zaključio je u svom stilu.

POGLEDAJTE VIDEO: Cijeli intervju s Ivicom Truščekom

