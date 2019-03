FILIP HRGOVIĆ NAPUŠTA HRVATSKU: ‘Jedino ću tako postići svoj maksimum’

Neporaženi hrvatski boksač Filip Hrgović iznio je ambiciozne planove za nastavak karijere

Najbolji hrvatski boksač, Filip Hrgović, najavio je kako odlazi iz Hrvatske. Neporaženi boksač odlučio je karijeru nastaviti u SAD-u, točnije – u Miamiju.

“Sad mi moj nutricionist nosi obrok, nosi mi smoothie koji mi je on napravio. Znači ne moram više ni rezati voće ni raditi smoothie. Hvala kralju. Tako da kažem, kad si doma, to je komfort zona i zato smatram da trebam se izolirati, da trebam otići tamo gdje me nitko ne zna, gdje se mogu posvetiti samo treningu i jedino ću tako izvući svoj maksimum”, rekao je za RTL,

‘Ne mogu dočekati’

“Joshua se sada bori u Americi, Kubrat Pulev, evo Usyk, Povetkin, ja. Kad si s velikim igračima, možeš očekivati velike stvari. Kroz par godina će to kulminirati i vjerujem da će se dogoditi neki možda najveći mečevi u povijesti kategorije. Ne mogu dočekati. Već sam počeo pripreme ponedjeljkom. Prvih par dana je ispalo tako da mi Pedro šalje program iz Miamija”, zaključio je Hrgović.