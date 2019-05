FESTIVAL RUKOMETA OPET ĆE DONIJETI PRAVU POSLASTICU: Najveći hrvatski derbi već u polufinalu Kupa

Od 16. do 19. svibnja Poreč će ugostiti završnicu Kupa za rukometaše i rukometašice

Počevši od četvrtka pa sve do nedjelje, Poreč će biti domaćin hrvatskog rukometnog festivala. U muškoj i ženskoj konkurenciji tražit će se pobjednici Kupa za ovu sezonu, a kod rukometaša odmah u polufinalu u petak imat ćemo finale prije finale između PPD Zagreba i Nexea.

Nova prilika za Nexe

“Ove se sezone pokazalo da su PPD Zagreb i Nexe najbolje ekipe u Hrvatskoj, tako da je ovo finale prije finala. Čeka nas jedna jako zahtjevna utakmica u polufinalu s Nexeom s kojim smo već igrali nekoliko puta ove sezone, ali ovo je nova utakmica, novo poglavlje, igra se za Kup Hrvatske, i jedni i drugi imamo isti cilj, a to je ulazak u finale. Nekih nepoznanica između nas nema, očekujem dobar rukomet i zanimljivu utakmicu u kojoj će uživati i publika. I zato pozivam sve da dođu u Poreč i podrže rukometaše svih ekipa“, izjavio je Branko Tamše, trener zagrebaša.

Našičani su prije dvije godine imali ogromnu priliku, ali izgubili su nakon izvođenja sedmeraca.

“Najveći hrvatski derbi odmah je u polufinalu. Vidjeli smo u zadnje dvije utakmice koje smo igrali sa Zagrebom da smo napadački imali dosta problema. Tako da se pokušavamo spremiti da zabijemo koji gol više i da ne dopuštamo agresivnoj Zagrebovoj obrani da nas prekida u napadu. Obrana je bila na zadovoljavajućoj razini i očekujem da ćemo je ponovit”, poželio je Hrvoje Horvat.

Drugo polufinale igrat će Dubrava i trećeligaš Čakovec, pa logika govori da bi dubravaši nakon pet godina opet trebali u finale.

Čakovčanima prvi put

“S obzirom da nam je Čakovec protivnik u polufinalu, očekivanja su, jasno, da mi to pobijedimo, ali nikako to ne smijemo shvatiti olako. Zato moramo dati sve od sebe, ozbiljno shvatiti protivnika, odigrati brz rukomet i ključno će biti da shvatimo da je to Kup, kao i da je u Kupu sve moguće. Koristim priliku za pozvati sve ljubitelje rukometa, sve one koji su odrasli uz rukomet i sve one koji vole rukomet da dođu u Poreč na završnicu Kupa i na dane rukometa”, kazao je Vlado Šola.

Čakovčani su prvi put na ovoj završnici.

“Prvi put u povijesti klub iz trećeg ranga je došao u završnicu Kupa Hrvatske i to nas čini jako zadovoljnima. Što se tiče očekivanja, mi smo vjerojatno jedina ekipa koja ide u Poreč rasterećena, koja nema što izgubiti, ali naravno, to ne znači da ćemo se predati”, izjavio je Josip Borković, trener Čakovca.