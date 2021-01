FERRARI UZEO PRVU ŽENU – VOZAČA: U njihovoj akademiji je 16-godišnja Nizozemka; ‘Ovo je ključni trenutak…’

Slavna talijanska F1 momčad Ferrari u petak je objavio da je uzeo 16-godišnju Nizozemku Mayu Weug za prvu žensku članicu u povijesti njihove vozačke akademije Formule 1.

Weug je bila pobjednica petodnevnog skautskog kampa u sjedištu talijanske momčadi i na test-stazama Maranello i Fiorano, a kako je kao žena bila brža od većine dječaka, dobit će priliku voziti u prvenstvu Formule 4.

Magical week in a magical place🤩❤️

Huge thanks to all the @ferraridriveracademy team and the @fiawim for making this possible!#ferraridriveracademy #ferrari #womeninmotorsport #risingstars #fiorano #pirelli pic.twitter.com/m1yT9ynru7

— maya_weug (@WeugMaya) January 16, 2021