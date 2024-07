DIO FOKLORA / Provokativne navijačice, goli engleski huligani i zgodne Hrvatice - dobrodošli na tribine Eura u Njemačkoj

Neizvjesnost, iščekivanje, radost, tuga, sve se to ne događa samo na terenu, nego i na tribinama Europskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj. Od privlačnih navijačica do golih Engleza, sve je to dio folkora koji gledamo na Euru 2024.