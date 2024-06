NISU POMOGLI NI TRIKOVI VLASNICE / Oštrodlaki Colt nanjušio pobjednika utakmice Hrvatska-Španjolska: 'Dva put je odabrao isto!'

On je lud za lopticama, zove se Colt i svojom njuškom nanjušio je tko će pobijediti u današnjem srazu hrvatske i španjolske nogometne reprezentacije. Njegova vlasnica iz Zagreba pokušala mu je podvaliti dvije lopte i pokazala prstom prvo na Španjolsku, ali ovaj njemački oštrodlaki ptičar nije se dao zbuniti i odmah je dohvatio hrvatsku lopticu. Na trenutak nam je srce stalo jer je Colt na sekundu stao kao da se predomislio i okrenuo se prema španjolskoj lopti, ali u njemu je sigurno srce vatreno jer je znao koga treba odabrati pa se vratio hrvatskoj strani. Colt, inače porijeklom po svom djedu Njemac, nepogrešiva njuha nanjušio je pobjedničku i to hrvatsku loptu. 'Napravili smo i kontrolni test i opet je odabrao Hrvatsku!', rekla nam je njegova vlasnica. Bravo Colt, prava si njuška i lajkamo tvoj odabir pobjednika današnje utakmice. Pogledajte kako je to izgledalo kad Colt bira pobjednika u videu.