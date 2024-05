PRIPREME ZA EURO / Na Rujevicu sletio važan dvojac: Trening započeo gromoglasnim pljeskom, ali ne zbog njih

Pripreme hrvatski nogometaša stigle su do četvrtog dana, a na treningu je prvi put bilo 20 igrača. Na Rujevicu je danas sletio važan dvojac. Nakon vrlo uspješne sezone u njemačkom Bayer Leverkusenu, u najdraži kolektiv pridružio se Josip Stanišić, a iz Španjolske je stigao najbolji igrač Osasune, Ante Budimir. Euro za Hrvatsku nikad nije bio uspješan kao Svjetsko prvenstvo. Može li se to promijeniti u Njemačkoj? Do prve utakmice sa Španjolskom još je 16 dana. Izbornik Zlatko Dalić reprezentaciju će kompletirati tek u ponedjeljak, na dan prijateljske utakmice sa Sjevernom Makedonijom na rasprodanoj Rujevici. Najnovije informacije iz Rijeke donosi naša Ines Goda-Forjan.