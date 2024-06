SAMO JEDNA DILEMA / Marko Vargek pratio je posljednji trening Hrvatske: 'Sastav za Španjolsku je više-manje poznat'

Nakon treninga hrvatske reprezentacije iz Neuruppina se javio RTL-ov Marko Vargek i odgovorio na pitanje može li se zaključiti što to sprema Zaltko Dalić Španjolcima u subotu. "Vjerujem kako će i Hrvatska i Španjolska oprezno ući u prvu utakmicu, to je i logično, to je pametno. Svaki bod je bitan u ovoj skupini smrti. Pritom ne mislim kako Dalić neće ići na sva tri boda. Definitivno treba iskoristiti svaku priliku. Što se tiče početnog sastava, pogađanja početnog sastava, najomiljenijeg sporta Hrvata kojeg nikako ne voli Zlatko Dalić, mogu reći ono što se nagađa ovdje. Ovdje se nagađa kako je više manje poznat sastav, dakle Joško Gvardiolu na lijevom beku. Hoće li Pongračić biti uz Šutala, pošto je odlično odradio u paru s njim akciju Portugal? To se definitivno predviđa. Desno, mislim da je Josip Staničić sa sezonom u Bayeru iz Leverkusena kupio svoj 'pole position' ispred Josipa Juranovića. Vezni red već svi znaju. E, sad, gore je zanimljivo. Andrej Kramarić počeo je u Portugalu na lijevom krilu i predviđa se kako će početi protiv Španjolske, osim ako se Dalić ne odluči prvih pola sata ili 45 minuta dati Ivanu Perišiću. Onda ostaje navodno jedina dvojba izbornika Dalića, a to je Budimir ili Petković u napadu. Za sada je Budimir, kako se stvari čine, bliži prvoj postavi", rekao je Vargek, a više pogledajte u videu.