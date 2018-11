EMOTIVNI KRAJAN OTVORIO DUŠU: ‘Živim svoju bajku. Bez vas moj se san nikada ne bi ostvario…’

View this post on Instagram

Božić je vrijeme u kojem bajke postoje.Ja svoju upravo živim .Onu o kojoj sam sanjao od trenutka kada sam prvi puta uzeo reket u ruke .Bez vas moj se san nikada ne bi ostvario . Vi ste ga stvorili a ja sam tek manjio dio njega . Drugima ste pružili najvrijednije a to su radost i ponos.Hvala vam što ste mi dali priliku da budem uz vas. Stoga hvala igračima i cijelom stožeru da smo disali ko jedno za još jedan veličansteni povijesni uspjeh Hrvatskog sporta… #iznadsvihhrvatska #worldchampions #tennis #hrvatskareprezentacija🇭🇷 #daviscup