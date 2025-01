Jedan od najuspješnijih hrvatskih rukometaša, Mirza Džomba na glasu je kao jedan od najomiljenijih. Njegov zarazni osmijeh, energija i iskrenost u kombinaciji sa strastvenošću i borbenosti koju je uvijek pokazivao na terenu, doveli su do toga da će Mirza zauvijek ostati sportska inspiracija i jedan od najpopularnijih igrača u povijesti domaćeg rukometa.

A taj njegov šarm ponovno je došao do izražaja u podcastu s Markom Vargekom kada je Mirza otvoreno razgovarao o tome kako izgleda život nakon završetka, nakon profesionalne igračke karijere, kako se nosio sa sportskim ozljedama, a prisjetio se nekih važnih trenutaka koje je doživio kao rukometni reprezentativac i igrač nekoliko europskih klubova.

Uz zlato na Svjetskom prvenstvu u Portugalu i srebro u Tunisu, postignuće koje Mirzi najviše znači je zlato na Olimpijskim igrama u Ateni 2004. godine, na kojima je proglašen najboljim desnim krilom natjecanja. "Cimer mi je bio Zrnić, mi smo bili zajedno u sobi. I sjećam se, večer prije finala rekao sam mu: 'Zrna, spavamo sa srebrom.' To je minimalno s čim idemo doma. Ali bilo je sreće, znanja i pameti pa smo otišli sa zlatom", prisjetio se.

"Te noći prije finala nismo uopće mogli spavati. U Ateni je bilo vruće, vladala je tolika nervoza da uopće ne možeš spavati. Svi smo se našli na balkonu. Kada bih uspoređivao to s 'normalnim životom', to je kao noć prije vjenčanja", ispričao je kroz smijeh.

"Pobjeda na Olimpijskim igrama je nešto o čemu nitko od nas nije mogao ni sanjati. Znaš da si došao do vrha. To je medalja koja ne blijedi. I dandanas, dvadeset godina kasnije, dogodi se da uđem u dućan i da teta kaže: to je onaj olimpijski pobjednik! Ne kaže: to je onaj svjetski prvak, rukometaš… Nego kaže - to je olimpijski pobjednik. To je stvarno najveće dostignuće u sportu", kazao je Džomba.

'Nakon srebra na SP-u u Tunisu čestitao mi je samo taksist. I tata i mama.'

Mirza i Marko popričali su i o nekim manje sjajnim trenucima u sportu, koji možda ne govore toliko o sportašima, nego više o percepciji i davanju podrške vrhunskom sportu u Hrvatskoj. "Nakon Atene, rukometnu reprezentaciju je na Trgu bana Jelačića dočekalo 100.000 ljudi. Ali kada ste 2005. osvojili srebro na SP-u u Tunisu, nije bilo posebnih dočeka. Čestitali su ti… Tko? Samo taksist?", pitao je Vargek.

"To je živa istina. Čestitao mi je samo taksist. I tata i mama. Toga se živo sjećam, pozdravljam i njega - da znaš da si mi jedini čestitao", prisjetio se kroz smijeh. "Tako je to u Hrvatskoj. Računa se samo zlato, samo najbolji, samo tron i onda je opća euforija. Drugi na svijetu, iz današnje perspektive, mislim da bismo potpisali svi… Po tom razmišljanju smo dosta isključivi", dodao je.

Neizbježna tema razgovora bile su prognoze za tekuće Svjetsko prvenstvo u rukometu 2025. pa je otkrio i što očekuje od novog postava reprezentacije. "Zadnjih pet-šest godina nismo u tom krugu od četiri reprezentacije koje svi ističu kao favorite... Neki igrači koji su nosili igru malo su na zalasku, neki su se već oprostili. A ova današnja generacija se još nije pokazala. Ali svake je godine neko prvenstvo, brzo dođe nova prilika. I nadam se da će me već sada, ove godine, razuvjeriti i da će vratiti rukomet na staze slave. I da će njih dočekati 50 do 100.000 ljudi", zaključio je.

Kada govori o klupskoj karijeri, Džomba se prisjetio još jednog važnog postignuća, osvajanja Lige prvaka sa španjolskim Ciudad Realom. "U tome sam vjerojatno svjetski rekorder, za Guinnessovu knjigu. Iz šestog pokušaja… Treba šest puta igrati finale. Da se razumijemo, i to je veliko postignuće", kaže.

Mirza Džomba je u finalu Lige prvaka igrao s RK Zagrebom tri puta, a zatim i kao igrač mađarskog Veszpréma. No zlato u Ligi prvaka je došlo tek kada je počeo igrati za Ciudad Real.

A kako je Mirza Džomba završio na Kineskom zidu nakon Olimpijskih igara u Pekingu, što danas kaže o svojem odnosu s izbornikom Linom Červarom, ali i koje igrače najviše voli gledati na terenu, saznajte u podcastu Rukometne legende by SuperSport s Markom Vargekom.

