DRAMA U MANCHESTERU: Navijači Uniteda nekoliko sati prije derbija uletjeli na travnjak, žele samo jednu stvar

Nekoliko sati prije početka najvećeg engleskog nogometnog derbija između Manchester Uniteda i Liverpoola, navijači Uniteda su provalili na travnjak Old Trafforda tražeći odlazak vlasnika kluba.

BIJESNI NAVIJAČI ‘CRVENIH VRAGOVA’ UPALI U TRENING CENTAR: Solskjaer i Vidić ih morali smirivati

Stotine navijača “Crvenih vragova” uspjelo se probiti na travnjak Old Trafforda uoči derbija protiv Liverpoola koji počinje u 17.30 sati.

Navijači su prosvjedovali protiv američkih vlasnika Uniteda, obitelji Glazer, zbog sudjelovanja u projektu Europske superlige.

Druga skupina navijača se okupila ispred Old Trafforda, dok je treća skupina pokušala blokirati hotel Lowry u kojem su smješteni igrači Uniteda.

Fans protesting on the pitch at Old Trafford. pic.twitter.com/ocfy5uGy4A

— Stretford Paddock (@StretfordPaddck) May 2, 2021