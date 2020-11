Mercedes je već nakon ove utrke osigurao konstruktorski naslov

Britanac Lewis Hamilton u Mercedesu pobjednik je Velike nagrade Emilia Romagna na stazi u Imoli ostvarivši devetu pobjedu ove sezone, te 93. u karijeri, dok je Mercedes osigurao rekordni sedmi uzastopni naslov konstruktorskog prvaka.

U prvoj utrci Formule 1 nakon 14 godina u Imoli, Hamilton je slavio ispred momčadskog kolege Finca Valtterija Bottasa, dok je treći bio Australac Daniel Ricciardo u Renaultu. Četvrti je bio Rus Daniil Kvjat u AlphaTauri Hondi, peti je bio Monegažanin Charles Leclerc u Ferrariju, a šesti Meksikanac Sergio Perez u Racing Point BWT Mercedesu.

Formula 1🏎️ – Lewis Hamilton won his 72nd Grand Prix for Mercedes, equallling the record held by Michael Schumacher (72 for Ferrari) to win most GPs for a single team. #GPEmiliaRomagna #F1 — Gracenote Live (@GracenoteLive) November 1, 2020

Hamilton, koji je u prvom krugu nakon lošeg starta pao na treće mjesto, a na vrh se vratio u 29. krugu, za dva tjedna će imati priliku na VN Turske osigurati sedmi naslov prvača čime bi se izjednačio s rekordnih sedam titula Nijemca Michaela Schumachera.

Mercedes je već nakon ove utrke osigurao konstruktorski naslov, postavši prva ekipa u povijesti Formule 1 koja je sedam puta uzastopno osvojila titulu.

“Kakvo nevjerojatno postignuće za sve vas. Ponosan sam na sve i tako sam zahvalan što sam dio toga”, rekao je Hamilton preko timsKog radija nakon što su mu rekli o uspjehu konstruktora.

“Nevjerojatno, sedam puta smo prvaci. To je nešto što ću moći reći svojim unucima jednog dana,” dodao je Hamilton koji vodi u ukupnom poretku sa 282 boda. Drugi je Bottas sa 197 bodova, dok je treći Verstappen sa 162 boda.

U poretku konstrurktora Mercedes ima nedostižnih 479 bodova, Red Bull-Honda je druga sa 226, a treći je Renault sa 135 bodova.

Sezona se nastavlja za 14 dana u Turskoj.

7 – Mercedes 🇩🇪 have just conquered this afternoon their 7th constructor title in Formula 1 – the 7th consecutive, new record streak for a team in the competition, ahead of Ferrari 🇮🇹 (6 between 1999 and 2004). DeutscheQualität. #ImolaGP pic.twitter.com/cVOXPfLd5I — OptaJean (@OptaJean) November 1, 2020

REZULTATI:

1. Lewis Hamilton (VB/Mercedes) 1 h 28:32.430

2. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) + 5.783

3. Daniel Ricciardo (Aus/Renault) + 14.320

4. Daniil Kvyat (Rus/AlphaTauri-Honda) + 15.141

5. Charles Leclerc (MC/Ferrari) + 19.111

6. Sergio Pérez (Mek/Racing Point-Mercedes) + 19.652

7. Carlos Sainz Jr (Špa/McLaren-Renault) + 20.230

8. Lando Norris (VB/McLaren-Renault) + 21.131

9. Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo Racing-Ferrari) + 22.224

10. Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo Racing-Ferrari) + 26.398

POREDAK:

1. Lewis Hamilton (VB) 282 bodova

2. Valtteri Bottas (Fin) 197

3. Max Verstappen (Niz) 162

4. Daniel Ricciardo (Aus) 95

5. Charles Leclerc (MC) 85

6. Sergio Pérez (Mek) 82

7. Lando Norris (VB) 69

8. Carlos Sainz Jr (Špa) 65

9. Alexander Albon (Taj) 64

10. Pierre Gasly (Fra) 63

POREDAK KONSTRUKTORA:

1. Mercedes 479 bodova (prvaci)

2. Red Bull-Honda 226

3. Renault 135

4. McLaren-Renault 134

5. Racing Point-Mercedes 134

6. Ferrari 103

7. AlphaTauri-Honda 89

8. Alfa Romeo Racing-Ferrari 8