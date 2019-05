CRO COP S FANOVIMA PODIJELIO TAJNE SLOBODNE BORBE: Ovo su njegove tri lekcije za sve MMA poklonike

Hrvatski majstor borilačkih vještina ne može bez treninga

Nakon što je pretrpio moždani udar Mirko Filipović odlučio je svoje bogato iskustvo podijeliti s generacijama koje dolaze, a odlučio je pomoći i svojim suborcima Satoshiju Ishiiju, Anti Deliji i Darku Stošiću, koje sprema za izazove pred njima. Na svojoj Facebook stranici objavio je Filipović nekoliko edukativnih videa na kojima Ishiiju i Drliji pokazuje obranu od rušenja kada protivnik radi traziciju iz tehnike ‘single leg’ u tehniku “’double leg”’.

Također, demonstrirao je i udarce koljenom iz klinča, ali tu s nije zaustavio.

Cro Cop je nedavno na svojoj Facebook stranici podijelio i anegdotu iz svog posjeta bolnici.

Angedota iz bolnice

“Ovako je mene doktor utješio po završetku magnetske rezonance mozga nakon što sam hitno hospitaliziran radi moždanog udara. Po dolasku u bolnicu odmah su me odveli na magnet da vide o čemu se radi. Ja sam došao do MR uređaja i sam legao unutra. I kad sam nakon 20 min trebao izaći vidim njih četvorica oko uređaja i hvataju me za ruke i noge i pridižu polako.

Rekoh, pa što vam je, jeste poludili? Pa mogu sam. Veli jedan, nemoj sam, mi ćemo. Ma dajte što vam je, zašto me zafrkavate? I vidim tad glavnog doktora i onda ide razgovor s ove sličice. Kad mi je rekao što sam doživio i pokazao mi snimak stao mi je sat na ruci od straha. Rekoh, pa što ćemo sad? Veli doktor, ne mudruj već lezi na kolica ova i ideš na odjel”, napisao je Filipović.