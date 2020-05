ČETVRTI ANTETOKOUNMPO IPAK NEĆE ZAVRŠITI U NBA-U: Objasnio i zašto; ‘Imao sam ponude, ali…’

Alex Antetokounmpo, najmlađi brat NBA zvijezde Giannisa Antetokounmpa, svoju košarkašku karijeru nastavit će u Europi.

“Imao sam ponude nekoliko američkih sveučilišta, ali želim što prije postati profesionalac pa sam odlučio da idem u Europu. Dobro poznajem europsku košarku i najbolje je da potpišem za neki europski klub. Igrat ću sa iskusnim košarkašima u jakoj konkurenciji i mislim da je to najbolji način da napredujem”, kazao je 18-godišnji Alex Antetokounmpo.

Alex Antetokounmpo, the youngest brother of @NBA superstar @Giannis_An34, plans to skip college and play professionally in Europe to prepare for the NBA.https://t.co/kzMe6z8Nqh#NBA #NBAxESPN #ESPNCaribbean pic.twitter.com/CeTuUCjjw7

