STOŽER ZABRANIO BORILAČKI SPEKTAKL NA PAGU: Priredba premještena na novu lokaciju

Iako su ispoštivani svi epidemiološki standardi i propisi koji su trenutno na snazi, stožer je u zadnji tren odlučio zabraniti održavanje "Fighting Island" priredbe na Zrću! Međutim, to ne znači da se priredba 31.07. neće održati. Kako bismo svim zaljubljenicima u MMA priuštili ovaj odličan event, na kojem će nastupiti neka od najjačih imena regionalne MMA scene, priredbu selimo u Zagreb u dvoranu American Top Team Zagreb! Svima koji su kupili karte omogućit će se povrat sredstava! Event možete pratiti ekskluzivno preko Youtube kanala @24sata.hr Cijeli čalank➡️: https://www.24sata.hr/sport/otkazan-mma-spektakl-na-zrcu-stozer-ga-zabranio-u-zadnji-tren-pa-se-priredba-sad-seli-u-zagreb-708305