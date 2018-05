BIVŠI HRVATSKI IZBORNIK U DRUŠTVU LEGENDI: Slaven Bilić dobio novi posao u Engleskoj

We're delighted that @GNev2, @Evra, Roy Keane, Ryan Giggs, @EniAlu, Henrik Larsson, Martin O’Neill, Slaven Bilic and Mark Clattenburg will join @LeeDixon2, @IanWright0, @markpougatch and @JacquiOatley in Russia this summer – all the details of our full coverage👇 https://t.co/oCE6rRzANx

— ITV Football (@itvfootball) May 14, 2018